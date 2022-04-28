Эксперт по фондовым рынкам назвал лучшие сферы для биржевых инвестиций Фондовый эксперт Короев назвал уголь и нефть лучшими сферами для биржевых инвестиций

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Фондовый рынок РФ работает стабильно, предоставляя возможности инвестировать как в российские ценные бумаги, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, так и в акции свыше 1600 международных компаний на СПБ Бирже, рассказал NEWS.ru начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Он отметил, что с момента возобновления торгов «лучше рынка» выглядят угольные и нефтяные предприятия.

Кто инвестировал в марте в самый консервативный инструмент фондового рынка — ОФЗ — получили хороший результат в ожидании снижения ставки ЦБ. Сейчас интереснее становятся корпоративные облигации надёжных эмитентов, а в последние дни мы наблюдаем и усиление активности покупателей в российских акциях. Лучше рынка с момента возобновления торгов на бирже в марте выглядят те же угольные компании на фоне высоких цен на уголь, спроса в Азии. Есть интересные истории в нефтяном секторе. При этом, как только станут более явными признаки деэскалации в геополитическом плане, активней других могут расти Сбербанк и Яндекс, — отметил Короев.

В компании добавили, что любой интересующийся инвестициями человек «легко найдёт в Сети любые материалы для обучения — подкасты, ролики на YouTube-каналах, семинары и прочее, важно, чтобы информация была действительно от гуру инвестиционного рынка».

Также инвестор может обратиться к финансовому советнику, который может помочь составить инвестиционный портфель в зависимости от целей инвестора и риск-профиля, — добавили представители «БКС Мир инвестиций».

Ранее стало известно, что карты Visa и Mastercard для оплаты за границей можно будет заменить системами «Мир» и UnionPay, предположил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Уход Visa и Mastercard из России не нанёс серьёзного удара по жизни граждан, но ограничил их возможности за рубежом, рассказал он ФБА «Экономика сегодня».