Стало известно, какие выплаты изменятся для россиян с 1 октября Доцент РУДН Гиринский: с 1 октября произойдут изменения в выплатах по льготам и пособиям

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С 1 октября в России произойдут значительные изменения в системе социальных выплат. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он также упомянул об изменениях, которые запланированы на 2023 год.

По словам Гиринского, в целом ряде регионов РФ с 1 октября будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан возрастом от 80 лет. Кроме того, семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума необходимо до 1 октября подать заявления в Пенсионный фонд России для осуществления выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В этом случае период выплат будет считаться с 1 апреля текущего года.

Эксперт также напомнил. что с 1 января 2023 года льготные категории граждан могут получать выплаты, которые не назначаются автоматически, в денежной форме или в виде так называемого набора социальных услуг (НСУ). В последний входят лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, рецептурные медицинские изделия, спецпродукты для лечебного питания детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что детей мобилизованных россиян необходимо обеспечить различными льготами, например: бесплатными обедами в школах, путевками в лагеря и санатории, разовыми денежными выплатами для семьи, а также скидками на ЖКУ. Он подчеркнул также, что женам мобилизованных нужно помочь в «восстановлении профессиональных навыков» и дополнительном обучении.