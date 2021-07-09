Стали известны самые богатые и бедные регионы России

В плане доходов в 2021 году самыми успешными регионами являются Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Татарстан, сообщил эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков. Об этом пишет РИА Новости.

Лучшая наполняемость бюджета у Москвы с общим объёмом доходов в 2,8 трлн рублей. Следом идёт Санкт-Петербург с доходом в 651 млрд рублей. После городов федерального значения в списке значатся Московская область с 662 млрд рублей доходов, Свердловская область (294 млрд рублей) и Республика Татарстан с доходным бюджетом в 274 млрд рублей, отмечается в сообщении.

В пятёрку антилидеров вошли Адыгея с 26,7 млрд рублей доходов, Республика Алтай (26,6 млрд рублей), Калмыкия (19,8 млрд рублей), Карачаево-Черкесия с 30,5 млрд рублей. Меньше всего доходная часть оказалась у Еврейской автономной области в размере 16,9 млрд рублей.

Поэтому все регионы, где доходная часть бюджета крайне мала, получают поддержку из федерального центра. Однако низкий уровень занятости населения приводит постепенно к уменьшению покупательской способности, что отрицательно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. По словам эксперта, резкого изменения ситуации в подобных регионах ждать не стоит.

Ранее стало известно, что в России возросла доля работающих на удалёнке сотрудников. Опрос показал, что среди работающих россиян 51% респондентов продолжает работать из офиса, 11% перешли на удалённую работу из дома, ещё 13% трудятся в смешанном формате.