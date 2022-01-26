Стали известны предложения Минфина по регулированию рынка криптовалют

Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства. Соответствующие предложения поступили и в аппарат правительства, пишет РБК.

В случае реализации концепции для операций с криптовалютами физическим и юридическим лицам будет необходимо пройти идентификацию и открыть электронный кошелёк в банке. Сами же банки должны будут отвечать за контроль и отслеживание операций с криптовалютами, выявление операций, проводимых для незаконной деятельности, идентификацию клиентов и их обслуживание, а также за предоставление данных по запросам в заинтересованные структуры. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

Для контроля и отслеживания операций с криптовалютами предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн» и создать базу данных криптокошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности. Также предлагается допустить на российский рынок иностранные биржи цифровых валют. Для этого им надо будет открыть представительство в России и провести техническую интеграцию с российскими банками.

По словам президента Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрия Припачкина, концепция Минфина решает почти все проблемы, включая анонимность транзакций, использование криптовалюты в преступных целях, вопросы налогообложения и прав собственности владельцев криптовалют. Проблему налогообложения эксперты предлагают решить за счёт мирового опыта, трактуя криптоактивы как имущество, ценные бумаги или иностранную валюту. Также необходимо разработать меры принуждения и санкции для незарегистрировавшихся пользователей криптокошельков.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. В ответ на критику этого проекта представители ЦБ отметили, что намерены заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивают как вывод капитала из экономики.