Стала известна стоимость крабового салата на Новый год Индекс крабового салата вырос на 10%

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Крабовый салат

Стоимость крабового салата в декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 10%, передает RT со ссылкой на исследование специалистов платформы фискальных данных «Такском». Для приготовления порции на семью из четырех человек придется потратить 290,02 рубля.

Для расчётов использовался классический рецепт: крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез и соль. Так, крабовые палочки для приготовления порции обойдутся в 122 рубля, четыре яйца — в 34 рубля, один огурец — 39,5 рубля, банка консервированной кукурузы — 75 рублей, 100 граммов майонеза — 19,2 рубля и чайная ложка соли — 32 копейки.

В конце 2021 года стоимость крабового салата оценивалась в 259,7 рубля. Цена упаковки крабовых палочек была 109 рублей, четырех яиц — 32 рубля, одного огурца — 36,75 рублей, банки консервированной кукурузы — 68 рублей, 100 г майонеза — 13,7 рубля и чайной ложки соли — 29 копеек.

Ранее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров сообщили, что салат оливье не подорожал, а даже немного подешевело с ноября 2021 года. Траты на продукты для приготовления блюда для четверых человек составят около 375 рублей.