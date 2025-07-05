Надоели салаты? Маринуем закуску из капусты, моркови и перца — вкуснятина! Эта закуска из свежих овощей получается яркой, сочной и хрустящей. Сладкий болгарский перец, хрустящая капуста и ароматный чеснок создают гармоничное сочетание, а легкий маринад на яблочном уксусе подчеркивает вкус каждого ингредиента. Отлично подойдет к гарнирам, мясу или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты
- Капуста — 1 кг
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
Для маринада
- Вода — 500 мл
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус яблочный — 50 мл
- Масло — 50 мл
Приготовление
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Болгарский перец нарезать полосками, чеснок мелко порубить. Овощи выложить в большую миску и перемешать.
- В кипящей воде растворить соль и сахар. Влить масло и уксус, перемешать маринад. Залить горячим маринадом овощи. Дать остыть, убрать в холодильник на пару часов. Чем дольше она настаивается, тем ярче и насыщеннее становится вкус.
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