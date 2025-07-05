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05 июля 2025 в 08:00

Надоели салаты? Маринуем закуску из капусты, моркови и перца — вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоели салаты? Маринуем закуску из капусты, моркови и перца — вкуснятина! Эта закуска из свежих овощей получается яркой, сочной и хрустящей. Сладкий болгарский перец, хрустящая капуста и ароматный чеснок создают гармоничное сочетание, а легкий маринад на яблочном уксусе подчеркивает вкус каждого ингредиента. Отлично подойдет к гарнирам, мясу или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кг
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика

Для маринада

  • Вода — 500 мл
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус яблочный — 50 мл
  • Масло — 50 мл

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Болгарский перец нарезать полосками, чеснок мелко порубить. Овощи выложить в большую миску и перемешать.
  2. В кипящей воде растворить соль и сахар. Влить масло и уксус, перемешать маринад. Залить горячим маринадом овощи. Дать остыть, убрать в холодильник на пару часов. Чем дольше она настаивается, тем ярче и насыщеннее становится вкус.

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капуста
чеснок
перец
овощи
салаты
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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