Стала известна минимальная цена школьного набора в России

Минимальная стоимость базового набора школьника в России в прошлом месяце составила в среднем две тысячи рублей. Этот показатель снизился на 15–20% по сравнению с июнем, cообщили ТАСС представители Wildberries.

Отмечается, что cреди 56 млн заказов россиян, которые проанализировали эксперты, средняя стоимость школьного набора составила 2130 рублей. В эту сумму вошли универсальный комплект школьный формы и обуви, а также рюкзак и канцелярские принадлежности.

По сравнению с прошлым годом минимальная стоимость школьного комплекта снизилась на 15%, подчеркнули аналитики интернет-магазина. Среди основных факторов ценового спада они отметили активный переход производителей в онлайн-сегмент торговли.

При этом с 15 по 31 июля россияне заказали на Wildberries на 128% больше единиц школьный формы по сравнению с прошлогодними показателями. Ещё больше вырос спрос на канцелярские товары, он увеличился на 221%.

Согласно данным онлайн-ретейлера, базовый комплект школьной формы в 2021 году подешевел на 8% по сравнению с 2020-м, её средняя цена составила 1330 рублей. Минимальная стоимость рюкзака и канцтоваров снизилась на 25%. Покупателям придётся заплатить за них около 800 рублей. В свою очередь комплект физкультурной формы в текущем году обойдётся россиянам в 890 рублей (-13%).

Ранее стало известно, во сколько жителям Подмосковья обойдутся сборы ребёнка в школу. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что подобного рода траты в 2021 году составят около семи тысяч рублей.