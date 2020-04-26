Экономика

США задумались о госфинансировании нефтяников после обвала WTI

19:44, 26 апреля 2020
Фото: eflon/flickr.com

Минфин и министерство энергетики США задумались о выделении государственных кредитов нефтяным компаниям, пострадавших от обвала нефтяных цен.

Министр финансов Стивен Мнучин отверг возможность национализации нефтяного бизнеса.

Президент ясно заявил, что никаких выкупов [за государственный счет] авиакомпаний или нефтяных компаний не будет. Мы при определенном сценарии рассмотрим возможность кредитования предприятий, играющих стратегически важную роль, — цитирует Мнучина ТАСС.

По информации Bloomberg, в правительстве США обсуждают несколько вариантов поддержки нефтяной отрасли, включая выкуп долей в компаниях или помощь в обмен на обязательство снизить добычу, чтобы снизить разницу между предложением и спросом.

Как писал NEWS.ru, российский министр энергетики Александр Новак спрогнозировал подъём нефтяных цен во второй половине 2020 года.

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