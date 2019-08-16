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Власти США планируют урезать траты на международную помощь более чем на $4 млрд.

В частности, речь идёт о сокращении на $2,3 млрд расходов Американского агентства по международному развитию (USAID) и на $2 млрд — по программе помощи, осуществляемой Госдепартаментом США.

Более полутора миллиардов долларов из указанной суммы предназначались ООН – на финансирование самой всемирной организации и её гуманитарных, миротворческих и правозащитных программ.

Проект сокращения расходов уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен в Конгресс США. Решение должно быть принято законодателями в течение 45 дней. На этот срок средства будут заморожены, сообщает издание Politico .

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп задумался о приобретении острова Гренландия, принадлежащего Дании. По мнению хозяина белого Дома это будет способствовать расширению американского военного присутствия в Арктике.