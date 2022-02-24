США намерены ограничить России добычу нефти и газа

США собираются ограничить возможности России по добыче нефти и газа в долгосрочной перспективе. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх на брифинге в Белом доме.

Россия по итогам прошлого года вышла на второе место по добыче нефти.

Мы намерено разработали санкции так, чтобы они причинили серьёзный ущерб российской экономике при минимальных издержках для нас, наших союзников и партнёров, — заявил Сингх.

Представитель Белого дома отметил, что санкции, которые вводятся Западом против Москвы, не направлены на то, чтобы вызвать перебои поставок энергоносителей из России на мировые рынки.

Чиновник пояснил, что США готовы ужесточать санкции против РФ. Сейчас рассматриваются все варианты действий применительно к банковской системе SWIFT.

Ранее президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи со спецоперацией России в Донбассе. Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка и других.