США могут снизить нефтедобычу на два млн баррелей в сутки

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Закрытие Мексиканского залива на карантин из-за распространения коронавируса среди рабочих на офшорных платформах может привести к снижению нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки.

Такую возможность обсуждает администрация президента США, сообщает The Wall Street Journal. Впрочем, в самом издании не знают, рассматривать ли это предложение серьёзно.

Отмечается, что закрытие платформ скажется на снижении нефтедобычи США на фоне глобального перепроизводства нефти. Это решение уберёт с рынка порядка двух млн баррелей в сутки добычи США, которая сейчас находится на уровне 13 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru, произошедшее падение нефтяных цен может затормозить рост добычи сырья в США, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. При стоимости барреля в $30 и ниже многие новые проекты становятся нерентабельными, а без них производство не только перестанет расти, но и может перейти к снижению. В результате Штатам, возможно, придётся немного потесниться на мировом рынке, уступив часть доли России и Саудовской Аравии.