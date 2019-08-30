https://static.news.ru/photo/e00dc3f0-cab6-11e9-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вероятность взыскания с Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным во время правления в Китае императорских династий.

Такие бумаги были выпущены в начале XX века для привлечения средств на строительство железных дорог. По подсчётам фонда держателей облигаций, сумма выплат по ним могла бы составить более триллиона долларов. Трамп уже встретился с держателями императорских облигаций и обсудил перспективы взыскания по ним. Власти Китая дореволюционных долгов не признают, пишет Bloomberg .

Как писал News.ru ранее, россияне с 2 сентября 2019 года смогут купить «народные облигации» (ОФЗ-н) нового, третьего выпуска. Его объём составит 15 млрд рублей, рассказывает журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Период размещения — до конца февраля 2020 года, сообщает замминистра.