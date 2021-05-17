Средняя ипотека в России сопоставима с семилетним заработком

https://static.news.ru/photo/15027c04-b737-11eb-9f7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали брать ипотеку на сумму, равную семи годовым зарплатам. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ЦИАН.

Как уточняется, средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России по сравнению с прошлым годом вырос на 19%, с 3,08 млн рублей до 3,68 млн рублей. Доходы граждан при этом почти не изменились, увеличение составило всего 200 рублей.

Кроме того, на полтора года увеличился срок ипотечного кредита на первичном рынке. Так, он составил 20 лет и четыре месяца. Исходя из этих показателей, россияне берут в долг сумму, сопоставимую с семилетним заработком. Год назад этот показатель приравнивался к пятилетней зарплате.

Ранее сообщалось, что наиболее высокие средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным за первый квартал текущего года, зафиксированы в Чеченской Республике (7,85%), Севастополе (7,76%) и Республике Тыва (7,71%).