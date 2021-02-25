Средний размер ипотеки в РФ достиг рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/0fa43638-77ec-11eb-a74f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер ипотечного кредита в России на фоне роста цен на недвижимость в январе 2021 года впервые превысил три миллиона рублей. Он вырос на 1,7% и стал равен 3,004 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчёты аналитиков бюро кредитных историй «Эквифакс».

Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при стабильном уровне дохода заёмщика, например, для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму, — объяснили в «Эквифаксе».

При этом в БКИ отметили, что данный рост не вызывает опасений и кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе остаётся стабильным.

Это объясняется тем, что инвестиционный спрос на недвижимость всё ещё остаётся уделом небольшой части населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на жильё снова вырастут из-за изменения программы льготной ипотеки в России. Постановление, которое упрощает «Семейную ипотеку», подписал премьер Михаил Мишустин. Теперь любой банк может подать заявку на участие в программе льготной ипотеки, но это приведёт не к упрощению приобретения жилья, а к приличному росту цен на него, считают эксперты.