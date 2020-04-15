Спрос на ювелирные изделия в России снизился почти на 100%

https://static.news.ru/photo/162e4aaa-7ef7-11ea-addc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России расходы населения на ювелирные изделия сократились почти на 95%, на одежду и авиабилеты — почти на 100%.

Об этом сообщает Сбербанк, опираясь на данные о потребительской активности жителей РФ. Согласно им, на 85,4% упал спрос на услуги в категории «Парковки и гаражи». На отели — на 87,5%, передаёт ТАСС.

В пресс-службе банка также отметили, что самыми «многострадальными» категориями стали «Одежда, обувь, аксессуары» (-93,1%), «Авиабилеты» (-93,7%) и «Турагентства» (-97, 4%). В частности, на ювелирные изделия снижение спроса составило 94,7%.

После этого очень сложно поверить, что бриллианты — лучшие друзья девушек, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас выручка «Л’Этуаль» формируется только за счёт продаж косметики и парфюмерии в Интернете, что обеспечивает 5% оборота сети.