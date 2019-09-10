https://static.news.ru/photo/cc82926c-d3ac-11e9-ba93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье этим летом превысил среднестатистический показатель на 12%, однако оказался ожидаемо ниже прошлогоднего на 18%.

Лето 2018 года отметилось проведением домашнего ЧМ по футболу и притоком иностранных и региональных нанимателей. Спрос на загородную аренду в Подмосковье тогда подскочил на 30% по сравнению со стандартными показателями предыдущих сезонов, — объяснила заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

По её словам, этим летом спрос оказался выше среднестатистической нормы последних лет — по отношению к тёплому периоду 2017 года рост составил 12%. Оживление активности нанимателей наблюдалось в аномально жаркие весенние месяцы и в июне, а также во второй половине августа.

Полякова добавила, что 89% клиентов снимают дома на период от 1 недели до 4 месяцев, остальных интересует краткосрочная аренда — например, на выходные дни. В среднем 40% нанимателей выбирают коттеджи, 60% — дачные дома. Востребованность таунхаусов оказалась минимальной.

По сравнению с предыдущим летом стоимость найма коттеджей снизилась на 20% в месяц — в среднем со 150 до 120 тысяч рублей, а дачных домов — на 9% — с 55 до 50 тысяч рублей.

Драйверами спроса этим летом были преимущественно спонтанные арендаторы — те, кто не бронируют объект заблаговременно, а обращаются в агентство недвижимости, чтобы сразу выбрать подходящий вариант, снять и поселиться. Однако значительная часть отдыхающих в Подмосковье выбирает теперь отнюдь не дачи: с каждым годом в области появляется всё больше гостиниц, отелей и пансионатов, где обеспечен достойный уровень сервиса, — уточнила заместитель руководителя департамента.

Ранее News.ru писал, что объём продаж на рынке загородной недвижимости в Подмосковье в 2018 году вырос почти на 40%. При этом количество сделок — на 11% меньше, чем в относительно благополучном 2013 году.