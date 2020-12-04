Способное достроить СП-2 судно «Академик Черский» остановило движение

https://static.news.ru/photo/4df7b980-36cb-11eb-bfc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» остановило движение в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта «Северный поток — 2». Там же недалеко стоят несколько судов снабжения, в том числе «Умка».

Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

В настоящее время скорость трубоукладчика полностью сброшена, а его статус сменился на «ограниченная возможность маневрировать», пишет РИА Новости.

Как сообщал накануне представитель Морского и гидрографического агентства Германии, оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в субботу возобновит прокладку газопровода и, предположительно, будет использовать для этого судно «Академик Черский».

Ранее NEWS.ru писал, что российский трубоукладчик «Академик Черский» отправился на запад. До этого судно находилось в Калининградской области, следует из отчёта системы по отслеживанию кораблей Vesselfinder. Скорость объекта 5,8 узла в час (10,74 км/ч), он идёт по акватории Балтийского моря.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.