https://static.news.ru/photo/c45fa2f6-683e-11ea-abd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom flotte

Трубоукладчик «Академик Черский», который может помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», поменял маршрут. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе Vesselfinder.

Сейчас судно, которое принадлежит «Газпром флоту», выдвинулось от побережья острова Мадагаскар и направился в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика, пишет «Газета.ru». При этом в графе «место назначения» «Академика Черского» до сих пор указан Суэц в Египте. По намеченному плану трубоукладчик должен дойти туда к 25 марта.

После того как в конце прошлого года Вашингтон ввёл санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» приостановили.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газопровод силами российских подрядчиков, однако отметил, что срок завершения в связи с этим отодвинется на несколько месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. На данный момент газопровод построен примерно на 93% от своей проектной трассы.

Как писал NEWS.ru, ранее МИД Польши обозначил основные риски для Евросоюза, которые несёт запуск газопровода «Северный поток — 2». Как заявил глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, проект создаёт угрозу «европейской солидарности и энергетической безопасности».