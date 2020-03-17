Трубоукладчик «Академик Черский», который может помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», поменял маршрут. Об этом
Сейчас судно, которое принадлежит «Газпром флоту», выдвинулось от побережья острова Мадагаскар и направился в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика,
После того как в конце прошлого года Вашингтон ввёл санкции против подрядчиков газопровода, строительство «Северного потока — 2» приостановили.
Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года пообещал достроить газопровод силами российских подрядчиков, однако отметил, что срок завершения в связи с этим отодвинется на несколько месяцев.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. На данный момент газопровод построен примерно на 93% от своей проектной трассы.
Как писал NEWS.ru, ранее МИД Польши обозначил основные риски для Евросоюза, которые несёт запуск газопровода «Северный поток — 2». Как заявил глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, проект создаёт угрозу «европейской солидарности и энергетической безопасности».
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