https://static.news.ru/photo/23edf76e-6433-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

МИД Польши обозначил основные риски для Евросоюза, которые несёт запуск газопровода «Северный поток — 2». Как заявил глава внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, проект создаёт угрозу «европейской солидарности и энергетической безопасности».

Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — «Газпрома», — цитирует его РБК.

Он подчеркнул, что это может обернуться квазимонополией одного подрядчика. Говоря о намерении Варшавы продлить с Россией контракт о транзите газа, министр отметил, что «Польша готова к любому сценарию».

Ранее NEWS.ru писал, что в защиту «Северного потока — 2» выступил шведский политик Карл Бильд. Санкции США в отношении газопровода он назвал вмешательством в дела ЕС и призвал завершить проект, имеющий стратегическую важность.