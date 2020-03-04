https://static.news.ru/photo/37049af6-5dda-11ea-83ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: neftegaz.ru

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное принять участие в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», плывёт в египетский Суэц. Ожидается, что судно прибудет в порт 25 марта.

Как сообщает Vesselfinder, в феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и поплыло в сторону Сингапура. Туда оно должно было прибыть 22 февраля.

Затем его направление изменилось, и точкой прибытия стала Шри-Ланка, где «Академик Черский» должен был оказаться 24 февраля.

20 декабря 2019 года США приняли оборонный бюджет и пригрозили санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничать с Россией по «Северному потоку — 2». Швейцарский подрядчик Allseas вскоре отозвал свои суда.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. На данный момент газопровод построен примерно на 93% от своей проектной трассы.

Как ранее писал NEWS.ru, директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель заявил, что варианты достройки «Северного потока — 2» постоянно обсуждаются, однако конкретных решений пока нет.