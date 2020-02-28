https://static.news.ru/photo/8cea395a-5a27-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель заявил, что варианты достройки «Северного потока — 2» постоянно обсуждаются, однако конкретных решений пока нет.

Сейчас больше не ведётся укладка труб, этот процесс был приостановлен. Сейчас обсуждаются альтернативы продолжения процесса трубоукладки, но никаких результатов пока достигнуто не было, — приводит его слова РИА Новости.

Говоря о перспективах возобновления строительства, он отметил, что всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что в защиту «Северного потока — 2» выступил шведский политик Карл Бильд. Санкции США в отношении газопровода он назвал вмешательством в дела ЕС и призвал завершить проект, имеющий стратегическую важность.