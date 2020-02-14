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Нефтяники ожидают удешевления рублёвой бочки из-за продажи Сбербанка правительству. По их мнению, на рынок выйдет много долларов и укрепит рубль, что скажется на доходах от продажи нефти.

Своими опасениями поделились «Сургутнефтегаз» и «Зарубежнефть» на совещании с министром энергетики Александром Новаком. Правительство покупает у Центробанка Сбербанк за счёт средств Фонда национального благосостояния. Тот, в свою очередь, наполняется за...