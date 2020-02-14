https://static.news.ru/photo/58e093b2-4f72-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность, что Россия сможет найти судно для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, на оставшемся для достройки участке из-за малой глубины не потребуются какие-то супертехнологии.
Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут. Не знаю, сколько времени им на это потребуется, и как они будут продолжать укладку труб, — отметил Зеле в интервью агентству Bloomberg.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Газпром» опубликовала презентацию ко Дню инвестора. В ней содержится информация о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно данным, размещённым на сайте организации, запуск состоится в конце 2020 года.