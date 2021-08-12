Россиянам рассказали, почему сейчас неподходящее время до оформления ипотек

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко категорически не советует брать ипотеку, если у человека нет большой уверенности в своём финансовом будущем. В интервью NEWS.ru она также объяснила, почему более четверти россиян заявили о планах получить ипотечные кредиты до конца лета.

По её словам, рост ставок уже начался. В то же время льготная ипотека сейчас уже практически перестала действовать, потому что в четыре раза сократился объём выдачи (сумма выдачи — с 12 млн рублей до 3 млн рублей). Также увеличилась ставка — до 7%. Люди понимают, что растёт ключевая ставка Центробанка, увеличивается инфляция, отметила Радченко. Соответственно, и по ипотеке. Дешёвой она не будет, считает эксперт, поэтому люди спешат получить кредиты как можно раньше.

Рынок недвижимости зависит от рынка труда. Он зависит от количества платёжеспособного населения — от спроса. После роста количества ипотеки неизбежно последует спад или даже откат назад, — сказала Радченко.

Она посоветовала гражданам тщательно анализировать ситуацию перед тем, как заключать сделки с недвижимостью. Специалист отметила, что если есть опасения за своё финансовое будущее, то рисковать ни в коем случае нельзя.

Категорически не советую вешать ярмо ипотеки себе на шею, если не уверены в завтрашнем дне. Сама с этим сталкивалась, от ипотечного кредита отказалась, — призвала Радченко.

Она добавила, что если денежных средств у человека достаточно, то можно подумать о вложениях в недвижимость или ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что около 25% опрошенных россиян планируют получить ипотечный кредит до конца лета этого года. Отмечается, что 41% россиян не задумываются о получении ипотеки на покупку жилплощади в ближайшее время. 15% респондентов, опрошенных изданием, вообще не готовы к ипотеке.