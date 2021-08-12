«Известия»: больше четверти россиян намерены взять ипотеку до конца лета

Около 25% опрошенных россиян планируют получить ипотечный кредит до конца лета этого года. Об этом сообщают «Известия».
Издание отмечает, что 41% россиян
Большинство из готовых срочно взять ипотеку хотят это сделать до повышения ставок (42%). Также многие боятся роста цен на недвижимость (34%). Кроме того, опасаются увеличения первоначального взноса 21% опрошенных, ужесточения требования к заёмщикам — 21%, риска обесценивания сбережений из-за инфляции 11%.
Издание не уточняет, сколько человек было опрошено и в какой период.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки, входящие в топ-30, подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 процентных пункта, по потребительским кредитам — на 1,5–2 п. п.