«Известия»: больше четверти россиян намерены взять ипотеку до конца лета

Около 25% опрошенных россиян планируют получить ипотечный кредит до конца лета этого года. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что 41% россиян не задумываются о получении ипотеки на покупку жилплощади в ближайшее время. 15% респондентов, опрошенных изданием, вообще не готовы к ипотеке.

Большинство из готовых срочно взять ипотеку хотят это сделать до повышения ставок (42%). Также многие боятся роста цен на недвижимость (34%). Кроме того, опасаются увеличения первоначального взноса 21% опрошенных, ужесточения требования к заёмщикам — 21%, риска обесценивания сбережений из-за инфляции 11%.

Издание не уточняет, сколько человек было опрошено и в какой период.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки, входящие в топ-30, подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 процентных пункта, по потребительским кредитам — на 1,5–2 п. п.