СПЧ просит правительство РФ расширить помощь безработным на фоне пандемии

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в кабмин рекомендации по расширению помощи безработным на фоне пандемии коронавируса.

Сообщение об этом появилось на сайте СПЧ. Согласно ему, рекомендации подготовили на основании итогов работы горячей линии на сайте права2020.рф, на котором можно найти разъяснения мер поддержки, введённых из-за распространения коронавируса.

Проанализировав предложения граждан, Совет рекомендует правительству РФ распространить ежемесячную выплату в размере федерального МРОТ (или выше, если в соответствующем регионе установлена доплата) на всех граждан, фактически являющихся безработными, — говорится в материалах.

Также СПЧ предлагает ввести меры поддержки для работающих пенсионеров, являющихся индивидуальными предпринимателями и вынужденных прекратить деятельность из-за распространения коронавируса. Помощь им должна быть направлена на то, чтобы совокупный объём их ежемесячных выплат не был ниже прожиточного минимума, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на фоне пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост безработицы, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).