В сфере малого и среднего бизнеса в России растёт безработица

На фоне пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост безработицы, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Согласно им, ситуация «не является критической», зафиксированы отдельные случаи увольнений.
Есть рост безработицы. Мы это фиксируем. Сейчас у нас статистка неполная, но она показывает нарастание, правда относительно плавное, уровня безработицы, — сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Он отметил, что в основном увольнения происходят в сфере малого и среднего бизнеса, однако точно оценить ситуацию сложно из-за малого количества профсоюзов «в этих секторах экономики»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что число безработных россиян может увеличиться до 5–6 миллионов человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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