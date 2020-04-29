В сфере малого и среднего бизнеса в России растёт безработица

https://static.news.ru/photo/37502258-89f6-11ea-ad2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост безработицы, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Согласно им, ситуация «не является критической», зафиксированы отдельные случаи увольнений.

Есть рост безработицы. Мы это фиксируем. Сейчас у нас статистка неполная, но она показывает нарастание, правда относительно плавное, уровня безработицы, — сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Он отметил, что в основном увольнения происходят в сфере малого и среднего бизнеса, однако точно оценить ситуацию сложно из-за малого количества профсоюзов «в этих секторах экономики», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что число безработных россиян может увеличиться до 5–6 миллионов человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.