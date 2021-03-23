СП выявила у Роскосмоса нарушения на 30 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/c877cbfc-8bc9-11eb-a365-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/roscosmos

Счётная палата нашла в Роскосмосе нарушения на сумму в 30 млрд за 2020 год. Об этом сообщил председатель СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств, — цитирует ТАСС Кудрина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи с Кудриным планируется обсудить работу ведомства в 2020 году и ключевые вопросы повестки дня.

Самые масштабные нарушения в Роскосмосе в сфере финансов были выявлены в 2018 году. Тогда, по словам Кудрина, нерациональные траты составили 800 млрд рублей. После этого были возбуждены 16 уголовных дел, ещё 44 материала передали следователям. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года. Выявили более 1,7 тысячи нарушений закона, к ответственности привлекли более 200 сотрудников отрасли.

В феврале гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что выручка Роскосмоса в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, но по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое. Он уточнил, что выручка увеличилась в основном за счёт поставок энергооборудования, которое Роскосмос производит на своих предприятиях, писал NEWS.ru.