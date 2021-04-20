Союз потребителей предложил Мишустину повысить плату за электричество

https://static.news.ru/photo/c8a9f776-a22b-11eb-badc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз потребителей обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением повысить плату за электричество. Общественники предлагают ввести прогрессивную шкалу тарифов, что, по их мнению, позволит экономить электричество.

Инициатива предполагает, что в случает потребления электроэнергии выше установленной нормы платить за это необходимо более высокую цену. За ориентир представители Союза потребителей предлагают взять 100 кВт/час в месяц на одного человека, пишут «Известия».

На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять ещё по 50 кВт/ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5, — приводит издание слова председателя Союза потребителей Петра Шелища.

Повышать плату за превышение нормы надо постепенно, считают общественники. Например, цену стоит увеличивать на каждые новые 100 кВт/час. И приблизить расценки нужно к экономически обоснованным тарифам.

С инициативой представителей организации не согласен депутат Госдумы Илья Осипов. Он полагает, что россияне не смогут уложиться в норму 100 кВт/ч в месяц. И им придётся переплачивать, как бы они не старались экономить.

Как сообщалось ранее, текущие уровни тарифов на электроэнергию для российского населения в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил заместитель руководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.