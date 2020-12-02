Совфед одобрил продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года

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Совфед одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. До этого подразумевалось, что норма об упрощённом порядке оформления прав на недвижимость на садовых участках прекратит своё действие 1 марта 2021-го. Новый документ пролонгировал срок на пять лет.

Кроме того, после вступления закона в силу, данный процесс распространят и на владельцев домов, находящихся на участках земли, «предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта». Это существенно расширяет возможности граждан РФ регистрировать загородную недвижимость.

Также на пятилетний срок продлили возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года. В ноябре продление «дачной амнистии» одобрила Госдума.

Авторами проекта закона стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, в число которых вошёл первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Крашенинников до этого говорил о необходимости продления «дачной амнистии», обусловленной пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Совфед 2 декабря также одобрил закон, регламентирующий работу в удалённом режиме. Соответствующее решение принято на пленарном заседании верхней палаты. Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года. Его инициаторами стали депутаты и сенаторы во главе с председателями Совфеда и Госдумы.

Закон дополняет и уточняет положения главы Трудового кодекса РФ, касающейся особенности регулирования труда дистанционных сотрудников. В проекте учтены нормы рабочего времени и отдыха работников на удалёнке, также регламентируются типы дистанционной занятости: постоянная, временная и комбинированная.

В поправках указаны и основания для увольнения работников на удалёнке. Причиной для прекращения сотрудничества может быть невыход с работодателем на связь более двух дней кряду без уважительной причины. По сути, это положение является заменой прогулу, наказание за который теряет смысл при дистанционной работе. Также работник может быть уволен, если без предупреждения сменил место нахождения и это повлияло на качество выполнения им своих обязанностей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета её действия на территории страны. В пакет вошли пять предложений с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе шесть кодексов.