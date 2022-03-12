Советник Зеленского рассказал о потере $2 млрд золотовалютных резервов

Украина за две недели, прошедших с начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации, потеряла $2 млрд золотовалютных резервов, заявил в эфире телеканала «Украина 24» помощник президента страны Олег Устенко. Он сообщил, что по состоянию на 24 февраля, когда началась операция, золотовалютные резервы составляли $29,5 млрд.

Прошло уже две недели, мы видим, что сейчас наши резервы находятся на уровне $27,5 млрд, — сказал Устенко.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее выделил €2 млрд на ликвидацию последствий кризиса на Украине. В сообщении финансового института говорится, что эти средства выделены на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим в результате конфликта.

До этого в американском конгрессе приняли решение о выделении в 2022 финансовом году правительству страны $1,5 трлн, в том числе $13,6 млрд на помощь Украине. Деньги также пойдут на защиту США от «возможных кибератак со стороны России».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.