Согласья нет: кто мешает ОПЕК+ договориться о добыче нефти

Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу, на которой предполагалось решить, повышать или нет добычу нефти в начале следующего года. Причиной внезапной паузы стали разногласия внутри альянса и сразу несколько вариантов возможных действий. В марте этого года расхождение позиций закончилось разрывом соглашения и обвалом мировых цен на нефть. Сейчас такой сценарий маловероятен, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Позиции Саудовской Аравии и России близки, и вместе они смогут уговорить остальных участников.

Отложенная министерская встреча стран ОПЕК+ теперь должна пройти 3 декабря. У участников соглашения по сокращению добычи нефти есть пара дней на то, чтобы добиться окончательного согласия по условиям сделки в следующем году.

По первоначальному плану ОПЕК+, утверждённому в апреле этого года, с 1 января 2021-го квоты на сокращение добычи должны снизиться с нынешних 7,7 млн баррелей в сутки до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти может вырасти почти на 2 млн баррелей в сутки.

Однако вторая волна COVID-19 вынуждает корректировать планы, и сейчас участники сделки рассматривают возможность изменить первоначальные условия. Предполагалось, что сначала об этом договорятся члены ОПЕК на своей встрече 30 ноября, а на следующий день к обсуждению присоединятся их партнёры из не входящих в нефтекартель государств. Не сработало, и встречу ОПЕК+ пришлось отложить.

В прошлый раз (в марте текущего года), когда страны ОПЕК+ не смогли договориться, сделка развалилась и её участники принялись резко наращивать добычу нефти. На фоне разворачивающейся пандемии COVID-19 это привело к обвалу сырьевых котировок, упавших ниже $20 за баррель.

В этот раз повторение мартовского сценария маловероятно, считает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Ведь в марте разошлись позиции двух ключевых участников соглашения — России и Саудовской Аравии.

Сейчас между Эр-Риядом и Москвой серьёзных противоречий нет. Есть разногласия с относительно мелкими участниками сделки. Но поскольку два главных игрока выступают на одной стороне, договориться с остальными странами будет гораздо проще. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Помимо схожих позиций России и Саудовской Аравии, есть и другой фактор: страны — экспортёры нефти уже научены горьким опытом и не хотели бы повторения мартовского обвала цен, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, сейчас квоты ОПЕК+ позволяют сдерживать мировой уровень добычи нефти (порядка 85 млн баррелей в сутки) ниже уровня спроса — чуть более 90 млн баррелей. Это позволяет распродавать ранее накопленные запасы, что в данный момент является основной задачей рынка, пояснил эксперт.

Один из трёх

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В данный момент у стран ОПЕК+ существует три сценария возможных действий после 1 января. Первый предполагает продление текущего уровня сокращения добычи нефти по меньшей мере на три месяца — до конца марта 2021 года. За этот вариант, по информации ТАСС, выступает Саудовская Аравия — неформальный лидер нефтекартеля ОПЕК.

По другому сценарию, добыча будет увеличена на 1,9 млн баррелей в сутки, как и предполагалось первоначально. Сторонник этого варианта — Объединённые Арабские Эмираты, которые в целом не очень довольны условиями соглашения. В СМИ даже появлялась информация, что ОАЭ рассматривают возможность выхода из ОПЕК+.

Третий сценарий — компромиссный. Он предлагает увеличить добычу с начала следующего года, но делать это постепенно, а не сразу вываливать на рынок дополнительные 2 млн баррелей в сутки. Сторонник третьего варианта — Россия — неформальный лидер участников сделки, не входящих в картель ОПЕК. По информации Reuters, наша страна предлагает наращивать добычу по 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц, начиная с января.

Расхождение позиций объясняется тем, что у участников соглашения ОПЕК+ разные подушки безопасности и экономика производства нефти. Поэтому все по-разному переживают текущие события. Кроме того, есть страны, которые привыкли жить скромно, например Венесуэла. А есть ОАЭ, которые за последние десятилетия совершенно не привыкли экономить. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

По словам эксперта, в данном случае удивляет взвешенная позиция Саудовской Аравии, которая демонстрирует прагматизм и даже излишнюю осторожность. Эр-Рияд исходит из того, что если цены растут, то лучше ничего не трогать.

Повышение добычи на ранее оговоренные 2 млн баррелей в сутки вряд ли возможно, считает специалист. По его мнению, скорее всего, будут сохранены текущие квоты, но не на три, а на один-два месяца, поскольку европейские страны, несмотря на рост заболеваемости, пока избегают локдаунов и падения спроса не происходит. Либо страны ОПЕК+ могут пойти на незначительное увеличение добычи порядка 300–500 тыс. баррелей в сутки, чтобы посмотреть на реакцию рынка, предполагает эксперт.

Изначально ОПЕК+ рассматривал сценарий просто продлить текущие квоты, отмечает Марсель Салихов. Вариант немного повысить добычу появился после того, как выросли цены на нефть, за несколько недель прибавившие порядка 20%.

Страны-экспортёры смотрят на нынешние цены и думают, что раз текущий уровень неплохой, им стоит увеличить добычу. Символическое повышение возможно, но, скорее всего, текущие условия сделки продлят на три месяца. Дальше, в марте ОПЕК+ вновь будет решать, что делать с добычей, — считает эксперт.

Увеличивать производство резко на 2 млн баррелей в сутки сейчас не имеет смыла, уверен экономист. Идёт вторая волна коронавируса, которая бьёт по потреблению нефти. Кроме того, начинается зимнее сезонное сокращение спроса на нефть. Если в такой ситуации ОПЕК+ сильно повысит добычу, не исключён сценарий, похожий на начало этого года с существенным снижением цен на сырьё, предупреждает специалист.

Цены вверх

Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нефтяные котировки относительно спокойно отреагировали на то, что ОПЕК+ отложил решение по сделке. Несмотря на вторую волну COVID-19, сырьевые цены на нефть в последние недели активно росли. Так, стоимость эталонной марки Brent за ноябрь выросла почти на 30% и достигла уровня $48 за баррель.

Рост цен связан исключительно с волной оптимизма и эйфории, которая царит на рынках после появления новостей о вакцинах против COVID-19. Благодаря этому подорожали все активы, в том числе и нефтяные котировки. Идея проста — вакцина заставит коронавирус отступить, авиаперевозки и другие виды передвижения восстановятся и в ближайший год всё вернётся на прежний уровень, — поясняет Марсель Салихов.

Такое представление излишне оптимистично, считает эксперт. По его мнению, ОПЕК+ не стоит ориентироваться на этот рост цен, поскольку он может быть временным. И повышать добычу из-за этого не стоит.

Текущая цена на нефть уже довольно высока, поэтому даже если ОПЕК+ продлит нынешнее ограничение добычи на три месяца, котировки всё равно пойдут вниз, считает экономист. Он прогнозирует, что в конце этого года баррель будет стоить порядка $45.

В декабре мы в любом случае увидим $50 за баррель, с возможностью последующего отскока назад, например к $45. Цены на нефть сейчас растут по схеме «два шага вперёд — шаг назад». Поднимаются, берут какую-то вершину, а затем снова откатываются, — отмечает Александр Фролов.

По словам эксперта, Россию при таком уровне котировок вполне устраивает и вариант продления текущих квот, поскольку собираемость нефтегазовых доходов находится на хорошем уровне. Но лучше было бы немного повысить добычу при сохранении текущих цен, отмечает экономист.