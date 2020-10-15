Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы после пандемии

https://static.news.ru/photo/cd8c8fba-0f7d-11eb-9218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недопущение закрытия бизнеса из-за ужесточения эпидемиологических мер является основной задачей московского правительства, экономика столицы может начать восстанавливаться через несколько месяцев с окончанием коронавирусной пандемии, заявил глава города Сергей Собянин.

Мэр пообещал, что горские власти будут оказывать предпринимателям поддержку, на данный момент такой помощью является недопущение локаута, передаёт ТАСС.

Я уверен, что в течение нескольких месяцев мы закончим эту историю с пандемией и дальше просто пойдёт в рост. И все эти сектора восстановятся. Не могут не восстановиться. Со своей стороны будем делать всё возможное, чтобы помогать. Сегодня главная наша помощь — не допустить локаута и закрытия бизнеса, — сказал градоначальник.

Также Собянин отметил, что малый и средний бизнес в Москве развивается очень активно, в нём занята значительная часть горожан и около 23–24% доходов столичной казны в этот период принадлежит именно МСП. Как подчеркнул мэр, власти города развили целую программу поддержки бизнеса, включающую в себя отсрочки, кредитования, субсидирования кредитов, помимо федеральной программы.

Это очень важно. Но сегодня важная история, чтобы никто не нарывался на штрафы, а соблюдали требования. Это критически важно. Потому что если мы не будем их соблюдать, а мы не будем следить за этим, то вся система развалится. И при полном, тотальном несоблюдении правил мы вынуждены будем закрывать бизнес, и это будет гораздо, гораздо хуже, — добавил мэр.

По оценке главы города, за время после снятия жёстких ограничений, введённых из-за коронавируса, бизнес быстро восстанавливается: в целом объём торговли на уровне прошлого года, общепит восстановился не полностью, а примерно на 80%.

Как писал NEWS.ru ранее, средств индивидуальной защиты в условиях пандемии в России достаточно для всех, в настоящий момент потребность в масках достигает девяти миллионов штук в сутки, сообщили в пресс-службе Минпромторга.