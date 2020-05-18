Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

https://static.news.ru/photo/6299ed1e-995e-11ea-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Номинальный ВВП России, который рассчитывается в текущих ценах, в нерабочем апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей, что на 28%, или на 2,4 трлн рублей, меньше, чем в апреле прошлого года.

При этом номинальный ВВП в апреле оказался почти на треть меньше, чем в марте 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина. Агентство отмечает, что реальный ВВП, который считается в сопоставимых ценах (с учётом инфляции), мог упасть на 20%. В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн рублей.

Эксперты агентства отмечают, что на падение ВВП повлияли и режим самоизоляции, и подешевевшая нефть, но пока невозможно точно назвать процент влияния на ВВП каждого из данных факторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году российский ВВП рухнет на 4,5% вследствие снижения нефтяных цен и пандемии коронавируса. При этом в следующем году отечественная экономика подрастёт на целых 4%. Такие выводы приводятся в отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы». На взгляд экономистов, восстановительный прогноз ЕБРР выглядит неоправданно оптимистичным.