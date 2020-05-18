Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

Номинальный ВВП России, который рассчитывается в текущих ценах, в нерабочем апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей, что на 28%, или на 2,4 трлн рублей, меньше, чем в апреле прошлого года.
При этом номинальный ВВП в апреле оказался почти на треть меньше, чем в марте 2020 года,
Эксперты агентства отмечают, что на падение ВВП повлияли и режим самоизоляции, и подешевевшая нефть, но пока невозможно точно назвать процент влияния на ВВП каждого из данных факторов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году российский ВВП рухнет на 4,5% вследствие снижения нефтяных цен и пандемии коронавируса. При этом в следующем году отечественная экономика подрастёт на целых 4%. Такие выводы приводятся в отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы». На взгляд экономистов, восстановительный прогноз ЕБРР выглядит неоправданно оптимистичным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен