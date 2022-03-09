Снижение цен на недвижимость спрогнозировали в России

Эксперты считают, что рынок недвижимости ожидает падение цен: владельцы будут снижать стоимость апартаментов до 30%, чтобы поддержать спрос. Резкий рост цен на недвижимость наблюдался в РФ после пандемии, пишут «Известия».

Ценам прогнозируют падение из-за высоких ставок по ипотеке, геополитической ситуации, снижения покупательской способности. В столице, считают эксперты, недвижимость может подешеветь на 15–35%. При этом ожидается ограничение спроса, так как ипотеку могут позволить себе не все, и конкуренция за покупателя вырастет.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Натальи Пырьевой, ситуацию на рынке недвижимости сейчас можно охарактеризовать как очень неопределённую. В конце февраля на недвижимость сформировался рекордный спрос. Причиной стало обесценивание рубля.

Покупка недвижимости — традиционный, надёжный актив, которому доверяют россияне. Кстати, аналогичная ситуация возникала после снятия режима самоизоляции в 2020 году, — говорит эксперт.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников считает, что рынок жилья в ближайшее время будет стагнировать и цены на жильё снизятся. Причинами станут заградительные условия ипотеки, снижение покупательской способности. Большую часть средств россияне будут тратить на продукты.

Однако спешить с покупкой жилья сейчас не стоит, уверяет специалист. Есть риск ошибиться не только с самой покупкой, но и с локацией, так как кризис может привести к оттоку населения из крупных городов в более мелкие с лучшей экологической обстановкой.

Россия — в режиме жёстких санкций, что, к сожалению, вызовет с временным лагом сильный рост безработицы. Даже если ставка по ипотеке снизится, брать её в текущих условиях очень рискованно, — заключил собеседник издания.

Ранее генеральный директор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков заявил, что россиянам, строившим планы по покупке недвижимости и приступившим к сделке, отменять её не стоит, так как несмотря на экономические проблемы жилищная ситуация у покупателей не изменится. Исключением являются ипотечники.