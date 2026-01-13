Снегопады подняли продажи лопат и щеток на маркетплейсах Продажи снегоуборочных лопат на маркетплейсах в январе выросли в несколько раз

Продажи снегоуборочных лопат на российских маркетплейсах резко выросли на фоне обильных снегопадов в начале января 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компаний. Спрос на данный товар увеличился от пяти до восьми раз в зависимости от площадки.

Снеговых лопат в Москве купили на 700% больше (в штучном выражении), а в области рост немного скромнее — 260%, — приводит агентство слова собеседника.

Самыми востребованными товарами по количеству проданных единиц и объему выручки стали автомобильные щетки и скребки. Их продажи выросли в 4,3 раза по сравнению с декабрем как в Москве, так и в Московской области, сообщили в компании.

Пик заказов пришелся на период снегопада 9 января. Средние сроки доставки из-за погодных условий не изменились, а средний чек остался практически на прежнем уровне: в частности, стоимость автомобильных щеток выросла в среднем на 3%.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что рекордные снегопады, обрушившиеся на Москву в начале января, связаны с приходом южного циклона. Специалист объяснила, что такие вихри приносят максимальное количество осадков. Циклон, сформировавшийся на юге, отличается повышенной влажностью, так как проходит над незамерзающими акваториями Средиземного и Черного морей.