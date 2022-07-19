СМИ узнали, сколько потеряют ретейлеры одежды в случае ухода из России «Коммерсант» в случае полного ухода из России ретейлеры одежды потеряют около $800 млн

Фото: Социальные сети

Если все иностранные ретейлеры закроют свои магазины в России по примеру шведской H&M, из общие убытки составят порядка $760–800 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на две аудиторские компании, изучившие возможные потери по запросу сетей.

По данным аудиторов, самые большие убытки понесёт испанская компания Inditex, которой принадлежат сети Zara, BERSHKA, pULL$bEAR, Massimo Dutti, Stradivariys. Финансовые потери компании составят около $300 млн. Японская сеть Uniqlo потеряет около $150–170 млн, столько же недополучит французская сеть Decathlon. Все эти компании приостановили свою деятельность в России, но о полном уходе не объявляли.

При этом один из источников издания назвал сумму убытков до $800 млн консервативным вариантом, заявив что убытки ещё вырастут, если ретейлеры не распродадут товарные остатки и не смогут мирно решить вопрос разрыва действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей.

Ранее сообщалось, что розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в рамках сворачивания бизнеса в России планирует на время возобновить работу магазинов для распродаж. Генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон заявила, что в компании считают невозможным продолжение деятельности в РФ в текущих условиях.