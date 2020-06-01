СМИ: правительство наполнит бюджет с помощью займов у россиян

Правительство России задумалось о расширении выпуска государственных облигаций (ОФЗ-н), чтобы с помощью займов у населения покрыть расходы, возникшие из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Известия» со ссылкой на анонимного собеседника в финансово-экономическом блоке правительства сообщают, что ОФЗ-н станут «полноценным источником финансирования» бюджетов разных уровней в условиях, когда «важен каждый рубль».
Объёмы выпуска будут зависеть от того, как пойдут продажи. Если будет спрос, программа будет расширяться, — цитирует чиновника издание.
Замминистра финансов Алексей Моисеев не подтвердил «Известиям» намерение кабмина активно занимать у россиян, но подтвердил планы позволить владельцам индивидуальных инвестиционных счетов приобретать ОФЗ-н.
Как писал NEWS.ru, кабинет Михаила Мишустина представил план восстановления финансовой системы России, включающий около 500 мероприятий. Срок реализации документа — до конца 2021 года.
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