СМИ: правительство наполнит бюджет с помощью займов у россиян

https://static.news.ru/photo/eb4757c8-a435-11ea-bec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России задумалось о расширении выпуска государственных облигаций (ОФЗ-н), чтобы с помощью займов у населения покрыть расходы, возникшие из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Известия» со ссылкой на анонимного собеседника в финансово-экономическом блоке правительства сообщают, что ОФЗ-н станут «полноценным источником финансирования» бюджетов разных уровней в условиях, когда «важен каждый рубль».

Объёмы выпуска будут зависеть от того, как пойдут продажи. Если будет спрос, программа будет расширяться, — цитирует чиновника издание.

Замминистра финансов Алексей Моисеев не подтвердил «Известиям» намерение кабмина активно занимать у россиян, но подтвердил планы позволить владельцам индивидуальных инвестиционных счетов приобретать ОФЗ-н.

Как писал NEWS.ru, кабинет Михаила Мишустина представил план восстановления финансовой системы России, включающий около 500 мероприятий. Срок реализации документа — до конца 2021 года.