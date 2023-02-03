СМИ: нефтекомпаниям России могут повысить налоговую нагрузку «Компания»: нефтяникам России могут повысить налоговую нагрузку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате снижения дисконта на нефть российские нефтяники могут столкнуться с очередным повышением налоговой нагрузки на них, сообщает журнал «Компания». Власти планируют на основе цен на нефтепродукты Brent рассчитывать налоги с учетом дисконта и стоимости фрахта. В таком случае нефтекомпаниям предстоит снизить дисконт и торговать по ценам, выгодным для российского бюджета. В случае отказа компаниям действительно может грозить повышение налогов.

Высоким дисконтом на Urals обеспокоились российские власти из-за выпадающих поступлений в бюджет. Президент России Владимир Путин поручил курировать ситуацию вице-премьеру Александру Новаку. Проработкой нового механизма расчета налогов займется Минфин.

Начало проработки изменения сегодняшнего порядка расчета налогов с реализации российской нефти подтвердили и в Минфине. Ведомство утверждает, что итоговое решение учтет интересы разных сторон, в том числе компаний, — передает журнал.

Глава департамента налогового и юридического консультирования компании Kept Дарья Шорина объяснила, что такая ситуация связана с выпадающими из государственного бюджета доходами. Если стоимость на нефть Urals будет в два раза ниже заложенной, то бюджет потеряет 250 млрд рублей за один месяц.

Несмотря на ситуацию с ценами, добыча нефти в январе 2023 года снизилась всего лишь на 0,4%. Объем экспорта с начала 2023 года тоже показал значительный прирост (9,8% к декабрю и 3,5% к ноябрю 2022). По мнению участников рынка, это связано с высоким дисконтом. Эксперты также предполагают смешивание российских нефтепродуктов с иностранными.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по уточнению методики расчета цен на нефть и нефтепродукты. Кабмин должен будет внести их до 1 марта 2023 года.