Путин поручил представить предложения по методике расчета цен на нефть

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по уточнению методики расчета цен на нефть и нефтепродукты. Кабмин должен будет внести свои предложения до 1 марта 2023 года, сообщается на сайте Кремля.

Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений, — говорится в поручении.

Президент России утвердил данное поручение по итогам совещания с членами правительства 11 января. Ответственным за выполнение назначен премьер Михаил Мишустин.

Ранее страны Запада во главе с США договорились ввести два ценовых потолка на нефть, поставляемую из России. Ограничения будут действовать на нефтепродукты, которые торгуются с премией к сырой нефти и со скидкой. Новая формула потолка начнет действовать с февраля, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

27 декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые прописали в контрактах потолок цен или используют механизм фиксации предельной цены.