США договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Западные страны во главе с США договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России, передает РИА Новости со ссылкой на американское Министерство финансов. Теперь ограничения будут действовать на продукты, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти и со скидкой.

Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов переработки нефти. Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом, — говорится в официальном заявлении.

Новая формула потолка начнет действовать с февраля, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

Ранее в Министерстве нефти и промышленности Индии допустили, что страна может присоединиться к потолку цен на нефть из России, если ее стоимость превысит $60 за баррель. Также не исключено, что Нью-Дели может отказаться от поставок топлива. Сейчас стоимость нефти из РФ составляет около $56 за баррель.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.