СМИ: налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

https://static.news.ru/photo/ff4e9eb2-5f73-11eb-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты до конца года. Запросы поступают производителям продукции.

Интересующая налоговую информация касается отдельных видов социально-значимых продуктов первой необходимости на текущий год. В перечень входят мясо, рыба, молочные продукты, сахар, чай, соль, хлеб, крупы, овощи и прочее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в пищевой компании.

Причём ФНС может обращаться как к поставщикам продуктов, так и в торговые сети. Эксперты считают, что запрос от налоговой выглядит странно, так как не имеет никакого отношения к исчислению и уплате налогов. И закон не обязывает предоставлять прогноз изменения цен на товары, то есть налоговая не вправе требовать такую информацию.

Но, по всей вероятности, такая активность связана с созданием системы мониторинга за ценами на продукты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство выделит более 4,5 млрд рублей на то, чтобы приостановить увеличение цен на муку и хлебобулочные изделия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.