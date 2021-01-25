СМИ: налоговая служба взялась за мониторинг цен на продукты

Федеральная налоговая служба начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты до конца года. Запросы поступают производителям продукции.
Интересующая налоговую информация касается отдельных видов социально-значимых продуктов первой необходимости на текущий год. В перечень входят мясо, рыба, молочные продукты, сахар, чай, соль, хлеб, крупы, овощи и прочее,
Причём ФНС может обращаться как к поставщикам продуктов, так и в торговые сети. Эксперты считают, что запрос от налоговой выглядит странно, так как не имеет никакого отношения к исчислению и уплате налогов. И закон не обязывает предоставлять прогноз изменения цен на товары, то есть налоговая не вправе требовать такую информацию.
Но, по всей вероятности, такая активность связана с созданием системы мониторинга за ценами на продукты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство выделит более 4,5 млрд рублей на то, чтобы приостановить увеличение цен на муку и хлебобулочные изделия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.