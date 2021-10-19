«Ситимобил» ввёл для пользователей сервисный сбор

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил партнёров о внедрении сервисного сбора с каждого заказа в размере от одного до 4,5 рубля. Данный шаг в компании объяснили необходимостью в условиях роста нагрузки на инфраструктуру, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

Издание отмечает , что в «Ситимобиле» сослались на подобную практику, имеющуюся у зарубежных сервисов Lyft и Uber, а также у «Яндекс Go». При этом введение сбора не отразится на заработках водителей, дополнительные средства в агрегаторе собираются направлять на развитие сервиса.

В «Яндекс.Такси» изданию рассказали, что сбора с пользователей у них нет, компания берёт плату за программное обеспечение с каждого заказа с таксопарков.

Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он [сбор] взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц, — пояснили изданию в пресс-службе «Яндекса».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый «закон о такси», который на данный момент активно разрабатывается, позволит повысить прозрачность рынка перевозок и убрать нелегалов. Об этом рассказала член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Политик особо подчеркнула, что отдельная статья в новом законе будет посвящена ответственности агрегаторов такси.