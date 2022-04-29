Силуанов заявил, что в 2022 году дефицит бюджета составит около 1% ВВП

Антон Силуанов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный бюджет России по итогам за 2022-й год будет исполнен с дефицитом примерно в 1% ВВП, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что в текущем году Россия приняла затратные решения по переносу страховых взносов по ряду отраслей и направлений.

В этом году мы приняли достаточно затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений. Это около 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту сумму нам нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния. <...> Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП, — сказал он.

Ранее глава Минфина заявил, что в 2022 году в России объёмы добычи нефти могут уменьшиться на 17%. Такие перемены, по словам министра, будут связаны с возможным отказом Запада от российских энергоносителей.