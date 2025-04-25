Силуанов сделал неутешительный вывод о состоянии мировой экономики Силуанов: мировая экономика пребывает в критической точке

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Антон Силуанов

Мировая экономика пребывает в критической точке, а риски финансовой стабильности и инфляционное давление нарастают, заявил министр финансов России Антон Силуанов в рамках 51-го заседания членов Международного валютно-финансового комитета. Мероприятие проходит в Вашингтоне, передает ТАСС.

Глобальная экономика находится в критической точке. Прогнозы [экономического] роста пересмотрены в сторону существенного понижения, — считает глава Минфина РФ.

Он также предупредил о неопределенности экономических перспектив, которые будут зависеть от способности мирового сообщества достигать соглашений, восстанавливать сотрудничество и продвигать технологические инновации. Силуанов подчеркнул важность сохранения достигнутых результатов и реализации новых возможностей, особенно в технологическом секторе, который способен значительно повысить производительность и поддержать устойчивый экономический рост.

Ранее Силуанов заявил, что уровень безработицы в России в январе — феврале 2025 года упал до исторического минимума в 2,4%. По его словам, экономика страны демонстрирует устойчивость в сложных внешних условиях, а ее развитие сопровождается созданием рабочих мест и ростом доходов.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что в январе — феврале этого года экономика России выросла на 1,9%. Активнее всего растет сфера обрабатывающей промышленности. Глава государства подчеркнул, что для развития экономики важно искать новые возможности, чтобы открывать собственные производства.