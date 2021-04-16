Силуанов рассказал, что в этом году РФ будет занимать в евро

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страна в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки. При этом занимать она будет не в долларах, а в евро.

Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, недолларовые заимствования, скорее всего, мы будем заимствовать в евро, как и в прошлом году, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов отметил, что таким образом Москва ответит на растущее санкционное давление на государственные заимствования РФ. С августа 2019 года из-за санкций США американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций России. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

Ранее Минфин РФ предупредил о возросших рисках блокировки активов в Соединённых Штатах и странах Западной Европы.

Выдача средств ФНБ в виде межгосударственных кредитов снизит риски блокировки или ареста активов РФ за границей, в первую очередь в США и Западной Европе. По словам близкого к кабмину РФ источника, подобная инициатива также предусматривает размещение средств ФНБ фактически в валютных активах, но при этом вне юрисдикции государств, проводящих санкционную политику, писал NEWS.ru.