Минфин РФ предупредил о риске блокировки активов в США и Европе

https://static.news.ru/photo/b0e8e4a4-8b1e-11eb-aa64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ предупредил о возросших рисках блокировки активов в Соединённых Штатах и странах Западной Европы, говорится в пояснительной записке ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ведомство предложило обеспечить значительную долю свободных средств ФНБ в виде межгосударственных займов для закупок продукции производства РФ. В документе говорится, что за последнее десятилетие финансирование иностранных правительств по экспортным контрактам из бюджета РФ постоянно росло, деньги на предоставление подобных межгоскредитов РФ привлекала на рынке, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку.

Выдача средств ФНБ в виде межгосударственных кредитов снизит риски блокировки или ареста активов РФ за границей, в первую очередь в США и Западной Европе. По словам близкого к кабмину РФ источника, подобная инициатива также предусматривает размещение средств ФНБ фактически в валютных активах, но при этом вне юрисдикции государств, проводящих санкционную политику.

Новые критерии инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают, в частности, что их доля не должна превышать 25% от объёма проекта. При этом сам объём займа не может быть выше 40%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Министр при этом считает, что кабмин вскоре примет новые правила инвестирования ФНБ.

Если быстро сделать это не получится, то придётся пока работать по старым правилам, которыми руководствовались в прошлые годы, когда размещали средства ФНБ. Силуанов отметил, что действующие критерии, конечно, менее современные, но в любом случае ведомство предусматривает участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели.

NEWS.ru писал, что финансовый объём нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в России в прошедшем году составил 124,9 млрд рублей. По материалам, направленным в Генпрокуратуру, аудиторы Счётной палаты обеспечили возврат средств в бюджет на сумму 5,585 млрд рублей.