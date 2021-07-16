Силуанов оценил решение агентства S&P о стабильном рейтинге России

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Агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России по кредитным обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Краткосрочные и долгосрочные рейтинги в национальной валюте подтверждены S&P на уровне «ВВВ/А-2». В январе агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со стабильным...