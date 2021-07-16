Силуанов оценил решение агентства S&P о стабильном рейтинге России
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:52, 17 июля 2021
Антон СилуановФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
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Министр финансов Антон Силуанов оценил решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о рейтинге России как правильность проводимой правительством экономической политики. Агентство подтвердило сохранение суверенного рейтинга России со стабильным прогнозом, пишет ТАСС.
Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом рассматривается нами как ещё одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики, — заявил министр.
В январе долгосрочный кредитный рейтинг России был подтверждён международным агентством также со стабильным прогнозом.
Ранее агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России по кредитным обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3».