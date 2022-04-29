Силуанов оценил потери бюджета РФ из-за снижения потребления газа в Европе Силуанов заявил, что бюджет РФ выдержит снижение потребления газа в Европе

Резервуар для природного газа / Фото shutterstock.com

Бюджет России выдержит снижение потребления российского газа в странах Европы, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, европейцы не смогут быстро отказаться от голубого топлива, поставляемого РФ. При этом Москва увеличит поставки природного ресурса по другим направлениям. Глава ведомства подчеркнул, что Россия пытается диверсифицировать транспортировку энергоресурсов в страны Востока, передаёт РИА Новости.

Мы балансируем бюджет с учётом изменения ситуации. Выдержит, конечно. <...> Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. <...> Мы также рассчитываем на увеличение объёмов поставок по другим направлениям. <...> В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление, — сказал он.

Ранее Силуанов заявил, что в 2022 году в России объёмы добычи нефти могут уменьшиться на 17%. Такие перемены, по словам министра, будут связаны с возможным отказом Запада от российских энергоносителей.

Силуанов отметил, что федеральный бюджет России в 2022-м, по предварительным оценкам, будет исполнен с дефицитом. Итоговый размер дефицита будет зависеть от антикризисных мер правительства. Минимальный размер дефицита глава Минфина оценил в 1,6 трлн рублей.