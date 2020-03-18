https://static.news.ru/photo/e15915e8-68f4-11ea-9339-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюджет России в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас ситуация в экономике страны развивается не лучшим образом.

Конечно, мы в этом году перейдём на дефицитный бюджет. Нам придётся задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался, — сказал Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

Он также попросил Казначейство контролировать эффективность трат средств на исполнение мер из послания президента РФ Владимира Путина.

Ранее Силуанов заявлял, что дефицит госбюджета при действующих ценах на нефть составит 0,9% ВВП.

Также глава Счётной палаты Алексей Кудрин предупредил, что Россия может столкнуться с ростом бедности при стоимости нефти $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей. По его мнению, бюджет недополучит около 3 трлн рублей и его дефицит составит чуть менее 2% ВВП, писал NEWS.