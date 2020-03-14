https://static.news.ru/photo/fb2e31ca-65e2-11ea-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Дефицит госбюджета при действующих ценах на нефть составит 0,9% ВВП. Такого мнения придерживается глава Минфина Антон Силуанов.

Министр пояснил, что в 2020 году Россия может недополучить нефтегазовые доходы на сумму около 2 трлн рублей. В связи с этим бюджету грозит дефицит, вместо запланированного изначально в правительстве профицита на уровне 0,8% ВВП.

Силуанов заверил, что все обязательства бюджета будут выполнены, а инфляция останется на уровне 4%, как это прогнозировалось ранее, сообщает РИА Новости.