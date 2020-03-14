Дефицит госбюджета при действующих ценах на нефть составит 0,9% ВВП. Такого мнения придерживается глава Минфина Антон Силуанов.
Министр пояснил, что в 2020 году Россия может недополучить нефтегазовые доходы на сумму около 2 трлн рублей. В связи с этим бюджету грозит дефицит, вместо запланированного изначально в правительстве профицита на уровне 0,8% ВВП.
Силуанов заверил, что все обязательства бюджета будут выполнены, а инфляция останется на уровне 4%, как это прогнозировалось ранее,
Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин
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